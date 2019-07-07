استحدث البنك المركزي المصري، خدمة جديدة تتيح الاستعلام لحظياً عن حسابات المتوفين في البنوك العاملة بمصر.

وقال البنك المركزي، في بيان، مصادر اليوم، إن ذلك التوجه يأتي في إطار جهود البنك المركزي للتيسير على المواطنين، وميكنة وتبسيط الإجراءات لضمان تقديم الخدمات العامة في أسرع وقت وبأقل مجهود.

وأوضحت أماني شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية، أنَّه سيجرى تقديم الخدمة الجديدة الاستعلام عن حسابات المتوفين بواسطة تطبيق مبتكر للرد على العميل في وقت تقديم الطلب نفسه، بدلاً من الإجراءات التي كانت متبعة، والتي تتطلب مخاطبة جميع البنوك العاملة في مصر بريديا للقيام بالرد على العميل مقدم الطلب وهو ما قد يستغرق شهوراً.

وأضافت وكيل محافظ البنك المركزي أنَّ "طلب الاستعلام يجرى تقديمه في فروع البنك المركزي المصري عن طريق أحد الورثة الشرعيين أو بموجب توكيل من أحدهم بالكشف عن حسابات المتوفي لدي البنوك، مع تقديم صورة إعلام الوراثة أو صورة من توكيل يتضمن الكشف عن حسابات المتوفي لدى البنوك، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتوفي أو صورة شهادة الوفاة (المميكنة)، وصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري خاص بمقدم الطلب".