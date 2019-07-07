ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خلال اجتماعها، اليوم، الاستعدادات والترتيبات الخاصة بإقامة الملتقى الخامس للسياحة الدينية تحت شعار "هنا نصلي معاً" والمقرر انعقاده خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل بمدينة سانت كاترين في جنوب سيناء.

حضر الاجتماع وزراء الأوقاف، الآثار، وشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، ومفتي الديار المصرية، ومحافظ جنوب سيناء، فضلا عن ممثلين لشيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال وزير الأوقاف، إن هذا المنتدى رسالة للعالم أجمع وهو منتدى وطني بامتياز ويجسد حقيقة واقعة على أرض مصر وعلى الطبيعة، ويؤكد سماحة هذا الشعب العظيم، وأن الدير سيُفتح لإقامة الصلاة فيه، وأن هناك تسامحا للأديان في أعلى معاني الكلمة وهي رسالة للعالم أجمع.

وأوضح الوزير أن المنتدى الأول عُقد منذ 5 سنوات وأثبت بما لايدع مجالا للشك أن قبائل أهل سيناء هم خط الدفاع الأول مع القوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى أن التحضير لهذا المنتدى يبدأ من بيت الشعب من مجلس النواب، وهو ما يؤكد على التنسيق والتكامل بين الحكومة والبرلمان.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إن كافة القيادات والوزراء وراء هذا الحدث العالمى، وأن الدولة ذاتها وراء هذا الحدث، والذي سيُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه تلقى خطابا من رئاسة الجمهورية بموافقة الرئيس على رعاية هذا الملتقى.