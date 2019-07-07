تنظم كلية آداب بنها، غدا الاثنين، احتفالية كبرى بمناسبة اعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت رعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

صرحت بذلك الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب، وأضافت أن كلية الآداب هي أول كلية نظرية بجامعة بنها، وسابع كلية على مستوى كليات جامعة بنها، ورابع كلية آداب على مستوى الجامعات المصرية تحصل على شهادة الاعتماد.

"الرباط" تعرب عن سعادتها لحصول الكلية على الاعتماد

وأعربت الرباط، عن سعادتها لحصول الكلية على الاعتماد، في 14/5/2019 والذي جاء بفضل الله ثم بمجهود أبناء الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين المخلصين المحبين لوطنهم وجامعتهم وكليتهم، بحسب تعبيرها.