كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإتاحة أراض يستفيد بها الشباب في محافظات الصعيد، وتضيف مساحات جديدة للرقعة الزراعية في مصر.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء على هامش اجتماع عقده اليوم لمتابعة تكليفات الرئيس السيسي، بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري، ومسؤولين بوزارات الدفاع، والري، والزراعة.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ هناك عدة وزارات تعمل على تنفيذ "التكليف الرئاسي"، حيث تحدد الأراضي الجاهزة للزراعة، والتأكد من توافر مصادر المياه اللازمة لزراعتها.

رئيس الوزراء يشكل لجنة لحصر "الأراضي المستهدفة".. وتقرير نهاية الأسبوع بأوضاع تلك الأراضي

وقال رئيس الوزراء إنّ هناك موقعين مقترحين في محافظتي المنيا وأسيوط، وتم التأكد من وجود مصادر للمياه في أحدهما، كما أجرت لجنة من مركز بحوث الصحراء زيارة الموقع، وتحليل عينات من التربة، للتأكد من المساحات الصالحة للزراعة، وأنواع الزراعات التي تصلح في المنطقة، وسيتم العمل في الموقع الثاني من الغد.

وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ مدبولي كلف بتشكيل لجنة مشتركة من مسؤولي وزارة الزراعة، والمحافظة المعنية، وشركة الريف المصري، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز الخدمة الوطنية، بهدف حصر الأراضي في المناطق المستهدفة، وتحديد جهة الولاية، وأي تصرف لإحدى هذه الجهات على الأراضي، ويتم زيارة الموقع هذا الأسبوع، وتقديم تقرير نهاية الأسبوع بتفاصيل هذه التكليفات.