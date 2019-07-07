غادر نجم ريال مدريد سيرجيو راموس، مدينة الغردقة، اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة إلى إسبانيا بعد زيارة إلى منتجعات مدينة الغردقة السياحية استغرقت خمسة أيام.

ومن جانبه، حرص كامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار السياحي، على توديع نجم ريال مدريد وقائد المنتخب الإسباني وأسرته بصالة السفر الدولي بمطار الغردقة، وحرصت إدارة الفندق المستضيف للاعب على التقاط الصور التذكارية معه قبل مغادرته.

وأعد أبو علي، تورتة تحمل صورة راموس وأسرته في حفل وداع النجم سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد، وقائد المنتخب الإسباني، وذلك في حفل أعد خصيصاً للاحتفال بوداع راموس، وأسرته بعد قضاء عدة أيام بمنتج سياحي ملك كامل أبو علي بدعوة خاصة.

وأكد رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر والمستضيف للاعب وأسرته بأن زيارة النجوم والمشاهير إلى مدينة الغردقة، ونشر صورها في وسائل الإعلام الدولية والمحلية، تبعث رسالة للعالم، مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان، ويساهم ذلك في تنشيط القطاع السياحي.

وأعرب راموس، عن سعادته بحفاوة الاستقبال وأبدى إعجابه وانبهاره بجمال وسحر الغردقة كمدينة سياحية من خلال زيارته لأحد الجزر، وقيامه برحلة بحرية على متن خاص برفقة أسرته، موجها الدعوة لمعجبيه بزيارة مدينة الغردقة الساحرة.

ونشر راموس، صورا له على شواطئ الغردقة على حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معربا عن إعجابه وانبهاره بجمال شواطئ الغردقة، مبديا امتنانه على حسن الاستقبال.

كان وصل نجم فريق ريال مدريد الإسباني "سيرجيو راموس" إلى مدينة الغردقة مساء الثلاثاء الماضي، وبرفقته أسرته، في زيارة استغرقت خمسة أيام ضمت برنامج سياحي شملت زيارة العديد من المعالم السياحية. بدعوة من رجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

وجاءت زيارة اللاعب سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب الإسباني إلى مدينة الغردقة ليسير على خطى أقرانه من مشاهير العالم في الرياضة، وكان أخرهم زيارة اللاعب الدولي كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني إلى مدينة الغردقة.