قال اللـــواء أحمـــد فــــؤاد نــائب محافظ الــقاهرة للمنطقــة الجنـوبية، إن الحكومة اتخــذت حـــزمة مــن الإجراءات الفـــورية لحماية المواطنين، من استغــلال سائقـي السيـارات غير الملتزمين بالتعــرفة الجديدة، لضمان استقرار الأسعار والتأكد من عــدم حــدوث أي زيادة بالأسعار.

وطالب نـائب المحافـظ بتشــديد الــرقـابة على جميــع قــائــدي المركبات، واتخــاذ كافــة الإجــراءات القــانونية، والسحــب الفـوري لــرخصة أي سائــق لم يلتــزم بالتعريفة الجديدة التي حددتها اللجنة المختصـة، سواء لسيارات أجــرة الأقــاليم والمحافظات، أو تعريفة السرفيس والتاكسي والنقل الداخلي.

وقال نائب المحافظ في تصريحات له، إن مشـــروع النـقل الجماعي قام بحملات على مواقف السيارات، أسفــرت عن ضبط 20 سيـــارة خــالفت التعريفة الجديدة، وجــاري تنفــيذ مزيد من الحملات لضبط التعريفة الجديدة.