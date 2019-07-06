وضعت إدارة المواقف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بدمياط، إعلان داخل الموقف العمومي بأسعار التعريفة الجديدة، لسيارات الأجرة من وإلى جميع الجهات من داخل الموقف، وكذلك على كافة سيارات الأجرة داخل الموقف.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح الجمعة، تحريك أسعار الوقود، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.