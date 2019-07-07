طالبت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على الدول التي تأوى الإرهابيين وتمولهم، وذلك عبر تجميد أموالهم وحظر أشخاص من الخروج من بلد معين، ويجب أن يكون هناك تقدم في ملف مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، مؤكدة ضرورة خضوع بنك قطر لتحقيق- بحسب ما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأضافت غولية، أن تطبيق "يورو فتوى" التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي معاد للسامية واليهود، ويجب أن تكون هناك آليات لحظره، خاصة أن أي دولة ديمقراطية ومسؤولة يجب أن تكافح الكراهية التي يروج لها التنظيم، وأن حرية التعبير لها حدود وتتوقف عند الدعوات للتشدد ومعاداة السامية.

وتابعت أن فرنسا تتخذ إجراءات لحظر الخطط المعادية لمصالح الجمهورية، وإغلاق المساجد المروجة لخطاب الكراهية.