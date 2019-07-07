النيابة تبدأ التحقيق في غرق عوامة سياحية بالدقي

بدأت نيابة الدقي التحقيق في واقعة غرق عوامة سياحي بدائرة قسم الدقي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أصحاب "جولدز جيم" و"الديسكو"، بعدما اتهموا مسؤولي "جولدز جيم " صاحب الديسكو بغرق عوامة.

وقال مصدر أمني إنّ العوامة السياحية "جولدز جيم" التي كانت راسية أمام مجلس الدولة، غرقت في مياه النيل قرب كوبري الجلاء.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ المياه أغرقت الدور الأول، وأخليت العوامة من زوارها والعاملين بها، وانتقلت القيادات الأمنية وضباط الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.