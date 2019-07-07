قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن الحديث المتكرر عن شبهات الفساد ومخالفات اتحاد الكرة، وتحميله مسؤولية الخروج من بطولة أمم أفريقيا أمر يستدعي الانتباه.

ولفت النائب، في بيان، إلى أن ما يثار عن بدء جهات رقابية التحقيق في فساد اتحاد الكرة، أمر يتطلب وقفة في طريقة متابعة الفساد، قائلا: "معنى ذلك إن المنتخب لو فاز لما كانت هناك تساؤلات".

وأكد أنه في 2018 بعد خروج مصر من كأس العالم كان هناك شبهات كثيرة حول وجود مخالفات إدارية ومالية، تم تداولها إعلاميا، إلا أنه لا أحد يعلم مصير التحقيق فيها.

وتابع: "تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن اللجنة الأولمبية صادمة إلا أنه لا أحد يفتح هذا الملف بشكل يسهم في مواجهة الفساد بشكل حاسم".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة أن مصر دولة قانون ومؤسسات، وأطلق سلطات الرقابة الإدارية لمواجهة حالات فساد كثيرة في الدولة، إلا أنه يبدو أن تطبيق الجهات الرقابية هذا الأمر على المؤسسات الرياضية في مصر مرتبط فقط بالهزيمة، معلقا: "هل الفساد مسكوت عليه إلى أن تنهزم؟".