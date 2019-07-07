شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، واقعة طريفة بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ومازح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدكتور طارق الملا وزير البترول، بعد الانتهاء من مناقشة القانون والتصويت عليه، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه "الملا" الخروج من القاعة الرئيسية، قائلًا له: "أتمنى لك خروجا أمنًا من المجلس".

وكان أعضاء بالبرلمان، حرصوا على الجلوس بجوار وزير البترول، الأمر الذى دعا رئيس البرلمان من تجديد تحذيره لهم بعدم الجلوس في مقاعد الوزراء، وقال: "مش هيكون ليكوا حصانة، أنتم أحرار".

وبمجرد استعداد "الملا" للخروج، التف النواب حوله ومعهم بعض الطلبات التي تحتاج توقيع الوزير، وداعبه "عبدالعال": "أتمنى لك خروجا أمنًا من المجلس، أنا شايف، عشان كده لما نناقش موضوع يخص وزير البترول بدعو إنه يمر على خير".