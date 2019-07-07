جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات

قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة المنيا، اليوم، إن الجامعة واصلت استقبال طلاب الثانوية العامة لعام 2019 الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بعد أن أتاحت وزارة التعليم العالي في إطار منظومة الحكومية الإلكترونية الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك حتى يوم السبت 20 يوليو.

أشار "عبد النبي" إلى استعداد الجامعة الكامل لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات وذلك بأربع كليات بالجامعة، هم كليات التربية الرياضية "بنين وبنات"، وشعبة التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكلية الفنون الجميلة "فنون وعمارة"، وكلية التربية الفنية، وقال إن الجامعة وفرت ماكينات الدفع الإلكتروني بمقار اللجان تيسيراً لإجراءات التسجيل وتسهيلاً علي أبنائنا الطلاب.