أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بشكل منتظم حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح التي تم توريدها حتى صباح اليوم، بلغت541 262 طنا، بما يعادل 1750093 إردبا.

وشدد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم خلال 48 ساعة من عملية التوريد، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.