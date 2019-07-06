أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن ثورة 30 يونيو، أظهرت قوة وإرادة الشعب المصري التي ساندتها القوات المسلحة، لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن، ومواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن الاحتفال بالذكرى السادسة من ثورة 30 يونيو، هو احتفال بتلك الثورة المجيدة التي أعادت مصر إلى الطريق الصحيح، بعد أن تعرضت لمحاولة بائسة لإعادة تشكيل هويتها وطابعها الفكري والثقافي، وكادت أن تضل على أيدى مجموعة من غير المسؤولين الذين لا يعرفون قيمة هذا الوطن الغالي.

وأضاف أن من أهم مكتسبات الثورة تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة، التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة وتوفر الملايين من فرص العمل، وكان للبحيرة نصيب وافر من تلك المشروعات القومية في كافة القطاعات الخدمية والتي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مركز الإبداع الفني بدمنهور، مساء اليوم، تحت عنوان "مصر السلام والأمان" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو واستضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والمهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد شرف المستشار العسكري، وممثلي الأزهر والكنيسة، ومديري مديرية الثقافة والتربية والتعليم.

وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم وتقديم فيلم تسجيلي عن 30 يونيو من إنتاج مركز الإبداع الفني بدمنهور تناول أهم اللحظات الفارقة والأحداث التي مرت بها البلاد قبل وبعد الثورة.

ودعا المحافظ، الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة، ووجه تحية إعزاز وتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة لدورهم في حفظ أمن واستقرار البلاد والدفاع عن مقدساتها وسلامة أراضيها ولما بذلوه من تضحيات وتقديم أرواحهم فداء للوطن.

وأكد آمنة، تقديم كل أوجه الدعم للمجلس الأعلى لثقافة البحيرة وتمكينه من التحرك والتغلغل داخل القرى والنجوع لنشر الوعى والثقافة، ووجه دعوته للشباب بالتحلي بروح 30 يونيو والاصطفاف خلف قيادته السياسية الحكيمة.

وتحدث أحمد عواض، عن ثورة 30 يونيو التي أعادت الهوية للشعب المصري والتي أثبت فيها الشعب أنه صاحب الكلمة العليا ضد أي متآمر على مصلحة الوطن، حيث خرج الملايين في الشوارع، نساء ورجالًا، شيوخًا وشبابًا، ليعلنوا أنه لا مكان بينهم لمتآمر أو خائن، وليؤكدوا أن الولاء لهذا الوطن والانتماء إليه بالقول والفعل، ودور المثقفين الذين شاركوا في اعتصام وزارة الثقافة رافضين طمس الهوية.

وتضمن الحفل قصيدة في حب مصر وباقة من الأغاني والأناشيد الوطنية قدمها كورال مركز الإبداع، وتفقد المحافظ، نموذج للمشروعات القومية الكبرى أحد مكتسبات ثورة 30 يونيو، والورش الفنية المقامة ضمن النشاط الصيفي لمركز الإبداع الفني، كما افتتح معرض مشروع تخرج طلبة كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور.

وتفقد المحافظ، على هامش الاحتفالية، ورش الرسم والتطريز ومشروع تخرج مجموعة من طلبة الفرقة الرابعة بكلية التربية قسم طفولة "رياض الأطفال سابقًا"، وهو عبارة عن مجسمات للعاصمة الإدارية التي تضم الكنيسة والمسجد والمطار ومجلس النواب.

كما تفقد ورش الرسم وقاعة الطفل ومكتبة الطفل وقاعة نادى الطفل وقاعة الرسم بالمركز، مشيدا بأهمية تلك الأنشطة في ملء فراغ الشباب واستثمار طاقتهم الإبداعية.