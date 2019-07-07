غرقت العوامة السياحية التي تضم فرعا للمركز الرياضي "جولدز جيم" في شارع النيل بالدقي، في نهر النيل، بالقرب من كوبري الجلاء.

ورصدت "الوطن" أول فيديو من داخل المركب السياحي الذي يضم "جولدز جيم" ومطعم شهير، وديسكو.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتعرض عوامة للغرق، وانتقل عدد من القيادات الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبدأت نيابة الدقي التحقيق في واقعة غرق العوامة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمرت النيابة باستدعاء أصحاب "جولدز جيم" و"الديسكو"، بعدما اتهموا مسؤولي "جولدز جيم" صاحب الديسكو بإغراق العوامة.

وقال مصدر أمني، إنّ العوامة السياحية "جولدز جيم" التي كانت راسية أمام مجلس الدولة، غرقت في مياه النيل قرب كوبري الجلاء.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ المياه أغرقت الدور الأول، وأُخليت العوامة من زوارها والعاملين بها، وانتقلت القيادات الأمنية وضباط الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.