سأل النائب طلعت خليل، عن ما حققه القانون القائم بشأن الجنسية مقابل الوديعة، وعدد الذين تقدموا بطلب التجنس وحجم الأموال التي تم الحصول عليها، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960، في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ورد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب خلال الجلسة، بتأكيده أن القانون القائم كان يشترط مرور 5 سنوات لتفعيل اكتساب منح الجنسية مقابل الوديعة، مضيفًا: "وده محصلش لأن القانون لم يمر عليه 5 سنوات باعتباره صدر في 2018".

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في مجموع مواده بالجلسة العامة اليوم، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا للتصويت النهائي عليه.