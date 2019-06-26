لليوم الثانى على التوالي، تفقد المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان مقر لجنة حي غرب، من ضمن 5 لجان لتلقي رغبات مستحقي التعويضات لمتضرري بناء وتعلية خزان أسوان، في الفترة من 1902 وحتى 1933 بتقنين الأراضي المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجاناً.

حضر الجولة اللواء سعيد حجازي نائب المحافظ، واللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان، واطمأنا وزير شؤون مجلس النواب ومحافظ أسوان لعدم وجود أي معوقات روتينية أو شكاوى أمام المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين، وقال رئيس لجنة حي غرب، إن اللجنة تشمل 420 مستحق، من إجمالي 3851 مستحقا موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان، من متضرري بناء وتعلية الخزان، وتزايد نسبة الإقبال عن أمس، وخاصة أن هناك تسهيلات وتيسيرات كاملة أمام المواطنين، بدءاً من وضع كشوف بأسماء المستحقين داخل هذه اللجنة للاستبيان، مع وجود دليل إرشادي لتوزيعه على المواطنين لتسهيل الوصول إلى بياناتهم، لتبدأ على الفور إجراءات التقنين في أقل وقت ممكن وبشكل مبسط، وذلك في ظل وجود تأمين شرطي لهذه اللجنة وباقي اللجان.

ومن جانبه أكد المستشار عمر مروان، أن لجان تلقي رغبات تعويضات أهالي النوبة، هي لجان تنفيذية لتحويل قرارات مجلس الوزراء، والتي جاءت بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى واقع ملموس على الأرض، مشيداً بما شهده من آلية ومنظومة عمل متكاملة داخل اللجان أمس واليوم، سواء في مدينة أسوان أو مركز نصر النوبة، وهو الذي يرجع إلى الاستعداد والتجهيز الجيد من قبل محافظ أسوان والأجهزة التنفيذية المعاونة له لتظهر هذه الصورة الحضارية، وفاءاً من الدولة بحقوق أبنائها من أهالي النوبة.

وفي السياق ذاته أشار اللواء أحمد إبراهيم، إلى أن هناك متابعة مستمرة من المحافظة لمنظومة تلقي رغبات المستحقين، وتعويضات أهالي النوبة مع كافة الجهات المنفذة لإفساح المجال أمام المواطنين للإدلاء برغباتهم بكل حرية وشفافية خلال الفترة المحددة، والتي بدأت أمس 25 يونيو الجاري ولمدة 3 أسابيع، موضحاً أن هذه المنظومة تهدف لتلقي رغبات المستحقين بإجمالي 11 ألفا و 716 مستحقاً، والتي تشمل المستحقين من متضرري بناء وتعلية خزان أسوان، بجانب المستحقين من متضرري إنشاء السد العالي، منهم 3107 مستحقين للتعويضات السكنية، و4758 مستحقا للتعويضات الزراعية.