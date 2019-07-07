أصدرت وزارة المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالقانون ذاته.

وتحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، المستحقة في 2019/7/1 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وذلك بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا وبدون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من 2019/7/1، ويتم الخصم بها على نوع 5- الأجر الوظيفى ببند 1- الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.

وتُمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمـادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 2019 المشار إليه بدءًا من 2019/7/1 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .

ونشرت الوقائع المصرية، القرار اليوم الأحد، وهذا نص القرار.