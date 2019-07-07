تقرأ في عدد "الوطن" غدا، ملف خاص بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعنوان "الدولة نجحت: بطولة مشرفة.. ومنتخب "يفضح"، تقرأ فيه:

- لجنة تقصي حقائق حول كارثة الخروج.. ودراسة تقريري "المركزي للمحاسبات" و"الرقابة الإدارية" عن حجم الانفاق.

- البرلمان يتحرك: لجنة الرياضة تحمل اتحاد "أبوريدة" وحده مسؤولية الكارثة.. "وهدان": طالبت باستقالتهم بعد المونديال ولم يتحرك أحد.. وفرج عامر: الاتحاد فاسد

كما تقرأ ملف خاص بعنوان "عمال اليومية.. الرزق يحب المغامرة"، تقرأ فيه، "أنفار التراحيل" يجوبون المحافظات.. وشعارهم" "صحتنا رأس مالنا"، و"طيارو الديلفري" يسابقون الريح بحثا عن "لقمة عيش حلال".