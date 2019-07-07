أرملة الشهيد "المنسي" تستعرض مظاهر تقدير الرئيس لزوجها

أكدت منار محمد سليم، أرملة الشهيد العقيد أحمد المنسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينسى زوجها ويذكره في المناسبات المهمة كما فعل بأحد المؤتمرات بالخارج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن العامين الماضيين الذين أعقبا استشهاده لم يمرا بشكل سهل أو هين، وأن أسرتها فقدت عمود البيت الذي لا يعوض أبدا، مشيرة إلى أنه رغم الألم والتضحية وصعوبة الفقد إلا أنه ترك بأسرته مشاعر الفخر والكبرياء كذلك التفاف الشعب المصري وقيادته حول الأسرة أسعدهم وأثلج صدورهم.

وتابعت: "ربنا بيطبطب علينا قوي، وبعتلنا ناس هي اللي بتاخد بالها مننا وربنا بيقولنا أنا محاوطكم، والحمد لله وقفنا على رجلينا"، موضحة أن حضور اسمه وصورته دائما في المناسبات المختلفة يسعد الأسرة "اسمه موجود في أي مناسبة مهمة أو احتفالية والرئيس عبدالفتاح السيسي لم ينساه حتى أنه ذكر اسمه في أحد المؤتمرات الكبرى بالخارج".

واستشهد العقيد أحمد المنسي يوم 7 يوليو عام 2017، وأعلن المتحدث العسكري، حينها استشهاد وإصابة 26 من أبطال القوات المسلحة في شمال سيناء، إثر انفجار عربات ملغومة في إحدى النقاط الأمنية، بينما أحبطت قوات الجيش، هجوما إرهابيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 عربات.