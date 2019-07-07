أزاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال ترؤسه أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية، التي تقام في نيامي، بالنيجر، الستار عن لوحة المتابعة الخاصة للمرصد الإفريقي للتجارة وسط تصفيق حاد من الحضور.

ودعا السيسي جميع الدول الأعضاء للتصديق على منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، بدء إطلاق قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الإفريقية.

وشهدت القمة إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وتعد تلك الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرًا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.