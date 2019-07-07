قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل لجنة لتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة الأمثل لإزالة تعثرها.

جاء ذلك في قرار أصدر الرئيس باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2017 المشار إليه النص الآتى:

تُشكل لجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مكافحة الفساد، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية للأراضى والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وممثل عن الوزارة المحافظة المعنية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس أشرف عز الدين نديم برئاسة الجمهورية (أمانة سر اللجنة).

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم الأحد، وهذا نَصه..