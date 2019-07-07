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الجريدة الرسمية تنشر قرارات السيسي بشأن موازنات الهيئات والوزارات

الجريدة الرسمية تنشر قرارات السيسي بشأن موازنات الهيئات والوزارات

إحالة 201 موظف للتحقيق على مدار 4 أشهر لإهمالهم في العمل

إحالة 201 موظف للتحقيق على مدار 4 أشهر لإهمالهم في العمل

إحباط تهريب 1160 لتر سولار مدعم إلى السوق السوداء في السنطة والمحلة

إحباط تهريب 1160 لتر سولار مدعم إلى السوق السوداء في السنطة والمحلة

أرملة الشهيد "المنسي" تستعرض مظاهر تقدير الرئيس لزوجها

أرملة الشهيد "المنسي" تستعرض مظاهر تقدير الرئيس لزوجها

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بالفيديو| حالة نادرة.. ولادة طفلتين بقلب واحد في الهند

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رمضان يحيي ذكرى استشهاد منسي: سيظل في قلوبنا

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