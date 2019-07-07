وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمحطات الوفود ومواقف السيارات، بعد تحريك أسعار الوقود، والتصدي بكل حزم للمخالفين.

في السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، برئاسة محمد كجك، رئيس المدينة، بالتنسيق مع النقيب شعبان الجمل، رئيس وحدة المرور بإيتاي البارودد، وصلاح الخولي، مدير إدارة المواقف، حملة مكبرة على مواقف سيارات الجارود، لضبط المخالفين لتعريفة المواصلات الجديدة.

وفي موقف سيارات الأجرة خط صفط الحرية، تبين قيام سيارة تحمل أرقام "ب.ل.س.. 2678"، بالامتناع عن التعريفة المحددة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائق السيارة وسحب رخصة القيادة ورخصة السيارة.

وبالمرور على موقف سيارات الأجرة خط نكلا العنب، تبين وجود سيارة أجرة دون لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائق السيارة والتحفظ عليها.