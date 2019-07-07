"الدنيا لسا بخير".. شاب يتبرع لوالد صديقه بـ"فص كبد"

كشف الدكتور محمود طلعت، منسق فريق زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، تفاصيل عملية جراحية صعبة استمرت 15 ساعة قام بها فريق طبي بالمعهد القومي للكبد، حيث أوضح أن العملية كانت لمريض يّبلغ من العمر 63 عامًا كان يُعاني من فشل كلوي وتليف في الكبد، موضحًا أن الكبد عضو مهم جدًا في جسم الإنسان ولا يستطيع أي شخص أن يعيش بدونه أو يعيش بكبد متليف.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنه كان يجب التدخل بعملية جراحية وإزالة الكبد المتليف ووضع مكانه فصا من كبد شخص سليم سواء من أحد أقاربه أو أي شخص متبرع، حيث إن الفص يجعل الإنسان المصاب بالكبد يعيش حياة طبيعية ولا يعوض كمريض كبد مرة أخرى.

وأشار منسق فريق زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد، إلى أن الحالة المصابة التي أجريت لها عملية زرع فص كبد، لديه ثلاث أبناء ولكن لم يُتح لهم نقل الفص من أجسادهم، حيث جرى اختيار الفص من شخص لا يُعاني من أي شيء "واحد مفهوش غلطة زي ما بيقولوا"، على حد قوله، وهو ما لم ينطبق على أيًا من ابنائه.

وتابع: "اللي اتبرع بفصه هو صديق أحد أبنائه يبلغ من عمره 33 سنة، أول ما عملنا العملية الشخص اللي اتبرع اتنقل العناية المركزة، والنهاردة حالته بقت جيدة انتقل لقسم الاستقبال وكلها أسبوع ويروح لبيته بإذن الله".

وعن الفرق بين زرع الكبد في مصر والصين، أكد أن الصين مشهورة للغاية بعمليات زراعة الكبد، رغم أن مصر أيضا بها عمليات زراعة كبد، مضيفًا: "الصين عندها حاجة مختلفة، بيقدروا ينقلوا الكبد من شخص متوفى حديثا لشخص حي، وده مش موجود في مصر".