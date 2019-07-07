تستعد وزارة الطيران المدني، للتشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديد، يوم الثلاثاء المقبل، بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني، فضلت عدم ذكر أسمائها لـ"الوطن"، إن الوزارة انتهت من كل التجهيزات الخاصة بالمطار وأصبح جاهزا للافتتاح تماما، موضحة أن الشركة الوطنية "مصر للطيران" أنهت تجهيزاتها داخل المطار، وفُتحت الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر، استعدادا للتشغيل التجريبي.

وكان وفد من قيادات وزارة الطيران المدني، قد تفقد قبل أيام تجهيزات صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية، للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر كل الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب.

ويساهم مطار العاصمة الدولي، بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، كما سيدعم حركة السياحة والسفر فضلا عن تخفيف التكدس التشغيلي لمطار القاهرة الدولي.

كما يساهم المطار بشكل كبير في تنمية منطقة السويس والعين السخنة، التي تحتوي على الموانئ البحرية وهي، "السويس، الأدبية، العين السخنة"، والتي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار ومن مخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجيستى وصناعي عالمي، ويخلق مناخ استثماري إيجابي يخدم الاقتصاد القومي المصري.