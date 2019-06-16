وعد الطيار سامح الحنفي، رئيس سلطة الطيران المدني، المواطنين ومستخدمي خطوط الشركة الوطنية "مصر للطيران" بأنهم سيرون منتجا خدميا قويا خلال الفترة القليلة المقبلة، سواء على مستوى الطائرة أو الخدمات المقدمة على متنها، أو آلية الحجز، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف " الحنفي"، أن الطائرات الجديدة التي انضمت إلى أسطول مصر للطيران ستطير في المسافات البعيدة، حيث قامت بعمل جولات تدريبية وتجريبية وذلك في السفر إلى أوروبا وكذلك دبي، ثم بعد ذلك تعمل على الخطوط الطويلة مثل واشنطن".

وعن سعر الطائرة الواحدة، رفض رئيس سلطة الطيران المدني، الحديث عن أسعار كل طائرة، حيث أن لها حسابات خاصة، ولكنه أكد أن الطائرات الجديدة التي انضمت لشركة مصر للطيران وصلت قيمتها 3 مليارات جنيه مصري.