ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن الاقتراضات التي أجرتها بلدية إسطنبول تحت رئاسة علي يرلي كايا الذي تولى رئاسة البلدية لفترة مؤقتة استمرت 51 يوما فقط بعد قرار إعادة الانتخابات فيها بلغت 3 مليارات و300 مليون ليرة وأنفقت مليار و700 ليرة بجانب توظيف 2500 شخص.

وأشار الكاتب التركي، زيراك، إلى ارتفاع عدد الموظفين في بلدية إسطنبول إلى 84 ألف و500 موظف بحلول الثالث والعشرين من يونيو بعدما كان يبلغ 82 ألف موظف في الحادي والثلاثين من مارس، مما يعني توظيف 2500 خلال تلك الفترة، موضحًا أن إجمالي ديون البلدية ارتفع بحلول الثالث والعشرين من يونيو إلى 30 مليار ليرة بعدما كانت تقدر بـ26.7 مليار ليرة في الحادي والثلاثين من مارس الماضي.

وأضاف زيراك، أن جدول العائدات والنفقات الخاص ببلدية إسطنبول يعكس عدم توقف نفقات البلدية قائلا: "في السادس عشر من يونيو خرجت 1.7 مليار ليرة من خزانة البلدية، حجم التوظيف والنفقات والاستدانة يعكس الانتفاع من موارد البلدية حتى آخر نفس، أتمنى أن تكون هذه النقود قد أنفقت على خدمة المواطنين وليس على مصالح أنصارهم، من الجيد أن أكرم إمام أوغلو احتفظ بنسخ من هذه البيانات وإلا لكان من المستحيل إدراك هذه التغييرات خلال فترة قصيرة".