ضبط صاحب محطة وقود تصرف في 20 ألف لتر بالسوق السوداء في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بإشراف المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين، حملات مكبرة بالاشتراك والتنسيق مع مباحث شرطة التموين برئاسة وجدي الصيرفي، لضبط المتلاعبين بالدعم.

أسفرت الحملات عن ضبط إحدى محطات وقود تصرفت فى 2700 لتر بنزين، و17500 لتر سولار، ومحطة أخرى بدون ترخيص جمعت 2000 لتر سولار، و2000 لتر بنزين لبيعها فى السوق السوداء بإحدى قرى مركز إيتاي البارود.

كما تم ضبط ثلاث محطات وقود عدم وجود سجل (21 ) بترول وتم التحفظ على جميع كميات السولار والبنزين المضبوطات لحين صدور قرار وكيل النائب العام بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع محطات الوقود المخالفة وتحرير محضرين لمستودعي غاز لعدم اعلانهما عن الأسعار ومحضرين ضد أصحاب مستودعات غاز للغلق و4 محاضر عدم إعلان الأسعار وأنشطة تجارية مختلفة بمركز ومدينة كوم حمادة.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار تكثيف الحملات الرقابية علي محطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من التزام أصحابها ببيع المواد البترولية بالأسعار المقررة وعدم التلاعب بها ومنع استغلال المواطنين أو الامتناع عن البيع بغرض التخزين وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وشدد المحافظ، علي ضرورة إستمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من الممارسات غير القانونية واستغلال المواطنين والاحتكار أو التربح الغير قانونى بالسلع التموينية.