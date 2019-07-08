حرائق وإصابات وضرر للمباني والطرق سببها الزلزلان اللذان ضربا ريد جكريست التي تبعد حوالي 150 ميلاً من لوس آنجلوس، وفقًا لما أعلنته ميغان بيرسون، المتحدثة باسم مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا، ربما لن تكون التوابع الأخيرة لهما، حيث تسود توقعات بهزة أرضية قوية كبرى، في منطقة سان دييجو.

ونقلت قناة "فوكس 5" أن معهد "سكريبس" لعلوم المحيطات، تمكن من رصد ألفي هزة ارتدادية منذ 4 يوليو الجاري، أي منذ الزلزال الأول الذي ضرب المنطقة، وسط دراسة بيانات ضخمة بشأن الزلزالين من مجموعة باحثين.

وهز الزلزال الثاني الذي بلغت شدته 7.1 درجة بلدة ريدجكريست بصحراء موهافي، بعد ساعات من سابقه، بقوة زادت ثماني مرات عنه، لتعتبره هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال الأعنف خلال 25 سنة في المنطقة.

ويستعد مسؤولو الطوارئ وسكان المنطقة الصحراوية بجنوب كاليفورنيا لحدوث توابع ربما تكون خطيرة للزلزالين، حيث طلب جافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا مساعدة اتحادية وأعلن حالة التأهب في مكتب خدمات الطوارئ، خصوصًا مع انتشار حالة من الرعب في الولاية.

وتسجل شبكة "آنزا" التابعة للمعهد الأمريكي، الهزات الأرضية، خلال وقوعها، ويعتمد الباحثون على هذه البيانات لفهم طبيعة الظاهرة الجيولوجية في المقاطعة، ويتوقع علماء المعهد، بنسبة عشرة في المئة، أن يحدث زلزال بقوة سبع درجات، في الأسبوع المقبل.