ولد الممثل الشاب كاميرون بويس في 28 مايو عام 1999 في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، واشتهر بملامحه الطفولية ووجهه المليء بالنمش وميله لتقديم الأدوار الكوميدية.

بدأ مسيرته الفنية في طفولته عام 2008 حينما كان يبلغ 9 سنوات بعدد من الأفلام السينمائية ومسلسلات التليفزيون وكثيرًا من أعماله كانت بالتعاون مع شركة ديزنى، وفاز بويس بجائزة الفنانين الشباب لأحسن أداء في فيلم روائي طويل فى عام 2012 بالاشتراك مع آخرين.

وتوفي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، بالأمس حسبما أعلنت عائلته، وتستعرض "الوطن" أبرز الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية القصيرة.

فيلم "Mirrors"

عرض الفيلم عام 2008، وكانت أول الأعمال السينمائية التي شارك بها كاميرون بويس، ويسرد قصة مفتش شرطة من أفراد حراسة نيويورك يتولى حراسة أحد المحلات التجارية ليلًا بعد أن تعرض لحريق هائل مما أدى إلى غلقه، ويتعرض الشرطي لأمور غريبة تحدث له في الليل، ومن ثم تتعرض زوجته لتلك الأمور أيضًا، ويحاول مفتش الشرطة إنقاذ زوجته وطفله مما يتعرضوا له ويواجهونه.

صنف الفيلم من نوعية أفلام الإثارة والغموض، ومن إخراج ألكسندر أجا، ومن بطولة كيفير سازرلاند، بولا باتون، كاميرون بويس، إيمي سمارت.

مسلسل "Jessie"

عام 2011 شارك كاميرون بويس في المسلسل التليفزيوني "Jessie"، والذي تدور أحداثه حول حياة فتاة تدعى "جيسي"، وتعيش بقرية صغيرة لا تناسب طموحاتها وأحلامها الكبيرة، مما دفعها للذهاب إلى المدينة، ولكنها تفاجأ بالواقع وحينها تضطر للعمل كمربية لأربعة أطفال.

المسلسل من إنتاج ديزني ومن إخراج بوب كوهير وريتش كوريل ومن تأليف باميلا إيليس وفاليري أهيرن، ومن بطولة سكاي جاكسون، كاران برار، بيتون لست.

فيلم "Descendants"

عام 2015 شارك كاميرون بويس فيلم "Descendants"، وهو من نوعية أفلام الفانتازيا الكوميدية. ويسرد حكاية ابن مراهق لملكة أورادون الأطفال الأشرار الذين يواجهون مشاكل عديدة لإيجاد فرصة للالتحاق بالمدرسة الإعدادية داخل المملكة الخيالية.

الفيلم من إخراج كيني أورتيجا، وتأليف سارة باريوت وجوسان ميجيبون، ومن بطولة دوف كاميرون، كاميرون بويس، بوبو ستيوارت.

مسلسل "Descendants: Wicked World"

وفي نفس العام قدمت قصة الفيلم في تناول مختلف بمسلسل تليفزيوني شارك به كاميرون بويس وجسد الشخصية نفسها "كارلوس" خلال أحداث الفيلم، وتناولت قصة المسلسل حكاية الأطفال السذج، يحاولون استخدام فرصتهم الأولى ليكونوا أطفالا صالحين، وبالوقت نفسه يتواجد فيه مجموعة من الآباء الأشرار يتجولون داخل مملكتهم.

المسلسل للمخرج أليكي ثيوفيلوبولوس ومن تأليف بن جوزيف ومن بطولة دوف كاميرون، صوفيا كارسون، سارة جيفري.

فيلم "Descendants 2"

عام 2017 قدم كاميرون بويس، آخر أعماله الفنية بمشاركته في الجزء االثاني من فيلم "Descendants"، وجسد خلاله شخصية "كارلوس"، وتناول الفيلم حكاية "مال" التي تهرب من ممكة أورادون باحثة عن جذورها لتجد عدوتها "اوما" استولت على الجزيرة التى كانت بالنسبة لها وطنها.

الفيلم من إخراج كيني أورتيجا ومن تأليف جوسان مجيكبون وسارة باريوت، ومن بطولة نفس أبطال الجزء الاول.

وبعد إعلان وفاة الممثل الشاب كاميرون بويس ذكر متحدث باسم قناة ديزني: "منذ صغره حلم كاميرون بويس بمشاركة مواهبه الفنية غير العادية مع العالم".

وأضاف: "لقد كان موهوبًا بشكل لا يصدق، وشخصًا يهتم بما يفعله بشكل ملحوظ، نقدم خالص تعازينا لعائلته وزملائه وننضم إلى العديد من أصدقائه وملايين من المعجبين في حزنه على وفاته المفاجئة، وسوف نفتقده كثيرًا".