علمت "الوطن" أن الفنان مصطفى كامل، سيتقدم، بأوراق ترشحه لنقابة المهن الموسيقية على منصب النقيب، ظهر اليوم.

ومن المقرر أن يتقدم مع "كامل" عدد من الموسيقيين لعضوية مجلس النقابة، وذلك في مقر النقابة بشارع شريف، وسط القاهرة.