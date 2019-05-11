مصطفى كامل: عرضت على تاجر ألماظ إنتاج ألبوم غنائي لي

قال الفنان مصطفى كامل، إنه لحن العديد من الأعمال الغنائية التي كتبها، مضيفا: "حرام أكون عامل تلتين لحن وينسب لغيري.. لهذا قررت تلحين ما أكتبه من أغاني".

وأضاف "كامل"، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامجها "سري مش للغاية"، اليوم، أنه عرض على أحد جيرانه، والذي كان يعمل تاجرا للألماظ، أن ينتج له ألبومًا غنائيًا من صوته، لكن المنتج نصر محروس اعترض بشدة، لكن الفنان محمد منير شجعه بشدة وقال له: "لو طلع وحش اطلع اعتذر وقول آسف".

وتابع: "وبالفعل قدمت ألبوم رحلة عمري، وحقق نجاحًا كبيرًا جدًا وكان نقلة كبيرة لي في هذا الوقت"، واصفا تجربته في فيلم "قشطة يابا" بـ"سقطة حياته".

برنامج " سري مش للغاية " يذاع يوميا على "نغم إف إم" الساعة التاسعة والربع مساءً، والإعادة في الساعة الثانية عشر منتصف الليل.