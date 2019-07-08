تمكن فريق مباحث ديروط بمديرية أمن أسيوط من ضبط 4 قطعة سلاح بينهما ثلاثة بنادق آلية وألماني وعدد من الخزن والطلقات وذلك من خلال الحملة التي شنتها القوات على عدد من قرى المركز.

تلقى العميد حمدي هاشم رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد تمكن فريق مباحث المركز من ضبط أربعة أشخاص يحملون أسلحة غير مرخصة عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل رقم 223555 وبندقية آلية عيار 7.62×39 مطموسة الأرقام، و4 خزينة لذات السلاح.

وبندقية ألماني تحمل رقم 8311 وطبنجة c z عيار 9 مم تحمل رقم 604730 و2 خزينة لذات السلاح فرد رصاص محلي الصنع و500 طلقة مختلفة الأعيرة .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للمتهمين كل على حدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.