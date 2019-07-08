شهد عدد من البنوك تباين في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 8 يوليو 2019.

وتقدم "الوطن" لقرائها استمرارًا للخدمات التي تقدمها يوميًا، متوسط أسعار العملات مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك:

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 18.68 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة نحو 4.51 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجل في بنك كريدي أجريكول نحو 4.50 جنيه للشراء و4.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.42 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 20.73 جنيه للشراء و20.89 جنيه للبيع، وسجل في بنك إتش إس بي سي نحو 20.78 جنيه للشراء و20.98 جنيه للبيع.