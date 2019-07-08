هبطت الليرة التركية بنسبة 2% في بداية التعاملات المالية اليوم، على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي التركي، وذلك حسب ما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس التركي أردوغان أصدر مرسوما بعزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، ليحل محله نائبه مراد أويصال، مع تفاقم الخلاف بين الاثنين بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من كساد.

ولم يذكر سبب رسمي لعزل المحافظ، لكن مصادر حكومية أشارت إلى إحباط أردوغان بسبب إبقاء البنك سعر الفائدة الأساسي عند 24% منذ سبتمبر الماضي لدعم الليرة الضعيفة.

وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي مطلع 2019، فيما نالت أزمة العملة وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.