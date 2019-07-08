إيران تدعو الأوروبيين لعدم المساهمة في التصعيد بشأن الاتفاق النووي

دعت إيران الأوروبيين لعدم المساهمة في التصعيد بشأن الاتفاق النووي، حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل منذ قليل.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية أنّ طهران تجاوزت منذ صباح اليوم نسبة 3.67% لتخصيب اليورانيوم، مضيفة أنّ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة.

وأعلنت الخارجية الإيرانية صباح اليوم، أنّ إيران ستناقش فقط القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي الحالي، ولن تدخل في مفاوضات لاتفاق جديد.

وأوضحت أنّ الخطوات التي ستتخذها خلال شهرين ستكون ضمن إطار الاتفاق النووي، وسنقلص أكثر التزامنا بالاتفاق إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى وعودها.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتجيتش، أمس أن أعضاء الاتحاد قلقون للغاية من تجاوز إيران مستوى التخصيب إلى أكثر 3.67%

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران بشدة إلى وقف التصعيد والتراجع عن الخطوات التي اتخذتها، مضيفاً "ننتظر المزيد من المعلومات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتابعت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي بشأن الاتفاق النووي، أمس "نتشاور مع الأطراف المعنية بشأن الخطوات المقبلة بمقتضى الاتفاق النووي".

وهددت إيران أمس بالتراجع عن التزامات نووية إضافية في غضون 60 يوما، مؤكدة أنّها قد تدخل في مفاوضات حال إلغاء واشنطن العقوبات التي فرضتها على طهران.

وصرح مدير هيئة الدفاع المدني الإيرانية بأنّ بلاده أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بأنّ أي تحرك عسكري أمريكي سيُعَد بمثابة إعلان حرب، كما أعلنت أنّها بصدد عقد اجتماع مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي في الأيام المقبلة.

وأكدت إيران أنّها لم تعد موافقة على مفهوم الاتفاق النووي، وأنّها مستعدة تماما لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية.