اتهم عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية واشنطن، بممارسة الإرهاب الاقتصادي ضد طهران.

واعتبر موسوي، أن عقوبات واشنطن، ضد شركات البتروكيماويات تشكل انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي، موضحًا أن واشنطن بذلك تنتهج الإرهاب الاقتصادي وتواصل سياستها العدائية ضد إيران.

ووصفت"الخارجية الإيرانية" فى بيان لها، حديث واشنطن في كل تصريحاتها السابق عن استعدادها للتفاوض بالفارغ، موضحة أن أسبوعًا واحدًا فقط كان كافيا لإثبات زيف مزاعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول التفاوض.

وأضوح، أن العقوبات الأمريكة الجديدة تجعل الحديث عن استئناف المحادثات حاليا فارغ، وذلك حسبما أفادت"سكاى نيوز عربية".

وفرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات إضافية على 39 شركة إيرانية في قطاع البتروكيماويات تتهمها بدعم الحرس الثوري الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه منفتح لإجراء محادثات مع إيران، إذا أبدت رغبتها في ذلك.

لكن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رد على ذلك بالقول، إن طهران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، لم يستبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن عقوباتها عن طهران، وعادت للالتزام بالاتفاق النووي وتخلت عن سياسة قمع إيران.

وأعلن ترامب في مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الدولية مع إيران، وإعاد فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وتوترت العلاقات بين البلدين مرة أخرى في شهر مارس الماضي، وحذر كلا الجانبين من احتمال الدخول في مواجهة عسكرية، لكن واشنطن وطهران أعلنتا أنهما لا تريدان الحرب.