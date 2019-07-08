انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، ويستمر حتى 11 يوليو الحالي.

ويأتي المؤتمر الذي يعقد كل عامين تحت عنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية"، والذي يقام لأول مرة بمصر تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعد المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا على وجه الخصوص.

ويشارك في المؤتمر 300 من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.