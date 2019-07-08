لقيت ربة منزل، من قرية هوارة عدلان، بمركز الفيوم، مصرعها إثر تناولها قرص سام عن طريق الخطأ، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

وأخطر اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من كل من "محمد ب.ا." (28سنة- عامل)، و"علي ع.ع." (47 سنة-عامل)، ويقيما بقرية هوارة عدلان، أنه في أثناء تواجد زوجة الأول وابنة الثاني "عزة ع.ع." (22 سنة- ربة منزل) بمسكنها، تناولت قرص مكافحة تسوس القمح عن طريق الخطأ، ونقلت لمعهد السموم بالقاهرة لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت بمجرد وصولها.

وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3855 لسنة 2018م إداري مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.