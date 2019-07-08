كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها قدمها الباحث محمد مجدي فوزي دوريش المدرس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا، استخدام جزئيات النانو لتحسين أداء مواد عزل الكابلات الأرضية.

وقال الباحث إن استخدام هذة التقنية يساعد على خلق أنظمة عزل جديدة قادرة على تحمل جهود أعلى من المعتاد عليها دون الزيادة في مساحة مقطع العزل، وأثبتت الدراسة أن تحسين الخصائص الكهربائية والميكانيكية لمادتين عزل هما الأكثر شيوعا في عزل الكابلات الأرضية، وهما البولي فينيل كلورايد، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، لذلك تم تحسينه عن طريق إضافة أحد الأنواع من الدقائق النانوية.

وأضاف أنه من أجل تقليل تراكم وتكتل تلك الدقائق النانوية، ولتحسين الاندماج بينهما وبين المادة العازلة، تم معالجة سطحها بنوعين من معامل الربط بعد عمل تنشيط لسطحها باستخدام الميثان سلفونك أسيد.

وأكد الباحث أنه تم فحص العينات وإجراء كافة الاختبارات الكهربائية للتأكد من نتائج الرسالة، مشيرا إلى أن الدراسة يستفيد منا جميع الشركات التي تعمل في مجال الكابلات الهربائية في مصر وخارجها، وجاري تسجيل الدراسة كبراءة اختراع محلية بأكاديمية البحث العلمي.