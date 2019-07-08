افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، مؤتمر "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية"، بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف والتعليم العالي في مصر والقارة الأفريقية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقال الدكتور المحرصاوي إن هذا المؤتمر يهدف إلى تطوير وتنمية التعليم العالي في أفريقيا خصوصًا وفي الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، من خلال البحث والمناقشة الجماعية في هذا المؤتمر الذي يعد أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي في القارة الأفريقية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن المؤتمر يقام لأول مرة بمصر وذلك بعد افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية في شمال أفريقيا والذي يقع مقره في جامعة الأزهر، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة 300 شخصية من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية، وتستمر فعالياته حتى الخميس 11 يوليو الجاري.

وفي ختام كلمته، توجه رئيس جامعة الأزهر بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لرعايتهم لهذا المؤتمر، والدعم الدائم لجامعة الأزهر.