تواصل نيابة الدقي، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، التحقيق في واقعة غرق العوامة السياحية التي تضم فرعا للمركز الرياضي "جولدز جيم"، في شارع النيل بالقرب من كوبرى الجلاء في الدقي، وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وحرزت الكاميرات التي رصدت تفاصيل غرق الدور الأول بالمركب.

واستمعت النيابة لأقوال 10 من شهود العيان، الذين شاهدوا تفاصيل الواقعة، وكان بعضهم في "العوامة" واستمعت النيابة لأقوال مالك العومة "روبي"، الذي قدم أوراق تؤكد تراخيص المركب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم هاني الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، والنقيب محمد وحيد معاون المباحث، عقب تلقي البلاغ، أسرعوا بصحبة قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والفحص، غرق الطابق الأول بالمركب، وبدأ فريق المباحث في البحث عن شاب يعمل فني تكييف مفقود، وبعد مرور ما يقرب من ساعة تمكنت القوات من الوصول إليه، وإنقاذه، وإخلاء المركب الذي كان يقل عددا من الرواد قبل وقوع أي إصابات أو وفيات، واستمرت أعمال البحث والتمشيط قرابة 40 دقيقة.

تحريات المباحث وأقوال عدد من شهود العيان وعدد من رواد المركب، أكدت أن مالك الملهى الذي يقع في الطابق الأرضي بالمركب، كان يقوم بأعمال صيانة وترميم خلال فترة شهر رمضان، وأنه كان يجري أعمالا كبيرة عبارة عن مواد بناء وخشب، ما تسبب في وقوع خلل، وأدى ذلك إلى غرق الدور الأول بالمركب.