قال الدكتور أسامة العبد رئيس رابطة اتحاد الجامعات الإسلامية ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مصر بلد التاريخ والحضارة والأزهر، مبينا أن العلاقات المصرية الأفريقية وطيدة وذات طابع استراتيجي متميز.

رئيس "دينية النواب": علاقة الأزهر بالقارة السمراء ممتدة عبر مئات السنين

وأضاف "العبد"، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية والذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، أنَّ علاقات الأزهر الشريف بأفريقيا ممتدة عبر مئات السنين، بدليل أروقة الجامع الأزهر، موضحا أنه إذا كان النيل يمر ببعض الدول فالأزهر ينبض في كل الدول.