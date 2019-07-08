قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ التجمعات الاقتصادية الـ8 تقوم بدور لا غنى عنه لتدعيم أواصر الترابط بين دول القارة السمراء من شرقها لغربها، ما يجعلها ركيزة رئيسية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، مبينًا أنَّه رغم تباين هذه التجمعات بإمكانياتها وقدراتها، إلا أنَّه لا يسعنا إلا تقدير دورها الفاعل في دفع جهود التكامل الإقليمي في مختلف أنحاء القارة.

السيسي: يجب مواجهة التحديات بحسم.. وبذل المساعدات لتدعيم الأواصر بين دول الاتحاد الأفريقي

وأضاف السيسي، خلال كلمته في القمة التنسيقية المصغرة التي يترأسها، بمشاركة عدد من زعماء الدول الأفريقية، أنَّ القمة التنسيقية فرصة مناسبة لتعزيز التناغم والاتساق بين دول الاتحاد الأفريقي وأنشطة التجمعات الاقتصادية الاقليمية الثمانية.

وتابع السيسي، أّنَّ أفريقيا لديها العديد من المشروعات الاقتصادية واللوجيستية قيد التنفيذ، موضحًا أنَّ دول القارة لديهم مصالح مشتركة، والجميع لديه الحماس والتفاؤل من أجل الكثير من التكامل بين الدول الأفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي، أنَه يجب بذل المزيد من التقدم والجهود لإعلاء كلمة أفريقيا عالية دائمًا، متابعًا "نحن لدينا نظرة استراتيجية سياسية، ونقوم بالعديد من المبادرات من أجل نجاح الكثير من المشروعات بين الدول الأفريقية، ومن أجل توفير فرص العمل لشباب القارة الأفريقية".

واستكمل السيسي، أنَّه يجب مواجهة التحديات بكل قوة وحسم وتقديم الحلول، وإخراج الطاقات، وبذل المساعدات من أجل تدعيم الأواصر بين دول الاتحاد الأفريقي.