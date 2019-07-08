تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يعلن سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، مؤكدا ضرورة تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التحارة الحرة، وذلك خلال كلمته بالقمة الأفريقية الاستثنائية، المنعقدة في النيجر.

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانوني الجنسية وإقامة الأجانب في مصر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

المهمشون يتوعدون الحكومة الإسرائيلية بمظاهرات حاشدة في الشوارع اليوم

أعلن نشطاء إسرائيليون عزمهم على استئناف مظاهراتهم اليوم الاثنين، في مدينة تل أبيب بعد تعليقها بطلب من عائلة الشاب الإسرائيلي ذو الأصول الإثيوبية الذي قتل برصاص شرطي إسرائيلي موقوف الأحد الماضي.

تخوفات من هزة كبرى.. توابع الزلزالين تثير الرعب في كاليفورنيا

حرائق وإصابات وضرر للمباني والطرق سببها الزلزلان اللذان ضربا ريد جكريست التي تبعد حوالي 150 ميلاً من لوس آنجلوس، وفقًا لما أعلنته ميغان بيرسون، المتحدثة باسم مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا، ربما لن تكون التوابع الأخيرة لهما، حيث تسود توقعات بهزة أرضية قوية كبرى، في منطقة سان دييجو، ونقلت قناة "فوكس 5" أن معهد "سكريبس" لعلوم المحيطات، تمكن من رصد ألفي هزة ارتدادية منذ 4 يوليو الجاري، أي منذ الزلزال الأول الذي ضرب المنطقة، وسط دراسة بيانات ضخمة بشأن الزلزالين من مجموعة باحثين.

عبدالعال يعلن انتهاء المدة الدستورية لدور الانعقاد الرابع للبرلمان.. والجلسات مستمرة

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنَّه سيجرى مدّ عمل الجلسات العامة للبرلمان التي بدأت اليوم الأحد حتى يوم الخميس المقبل، وخاطب "عبدالعال"، أعضاء البرلمان خلال الجلسة العامة أمس، بتأكّيده انتهاء المدة الدستورية لعمل الدورة البرلمانية التي كان مقرر انتهائها 30 يونيو الماضي، متابعًا أنَّه نظرًا لكثرة عدد مشروعات القوانين المعروضة أمام البرلمان سيجرى تكثيف عمل الجلسات حتى الخميس المقبل.

غرق عوامة سياحية في النيل قرب كوبري الجلاء

قال مصدر أمني إنّ العوامة السياحية "جولدز جيم" التي كانت راسية أمام مجلس الدولة، غرقت في مياه النيل قرب كوبري الجلاء، وأضاف المصدر لـ"الوطن" أنّ المياه أغرقت الدور الأول، وتم إخلاء العوامة من زوارها والعاملين بها، وانتقلت القيادات الأمنية وضباط الإنقاذ النهري والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بثلاثية في شباك غينيا

تأهل المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا في مصر، وذلك عقب الانتصار على غينيا بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على ستاد الدفاع الجوي بدور الـ16 من البطولة الأفريقية الكبيرة.

مدغشقر تصنع التاريخ بالتأهل على حساب الكونغو لربع نهائي أمم أفريقيا

حقق منتخب مدغشقر إنجازا تاريخيا بالفوز على الكونغو بركلات الترجيح وعبور دور الـ16 من منافسات أمم أفريقيا 2019، بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي2-2، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها بمنافسات أمم أفريقيا لتحقق إنجازًا تاريخيا بالوصول لربع النهائي بركلات الترجيح.

البرازيل تسحق بيرو بثلاثية وتفوز بكوبا أمريكا

حقق المنتخب البرازيلي بطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز علي منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي تقام في البرازيل، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 7 يوليو الجاري.

وفاة نجم عالم ديزني كاميرون بويس أثناء نومه

توفي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، الذي لعب دور البطولة في المسلسلات والبرامج التلفزيونية لقناة ديزني، عن عمر ناهز العشرين سنة، وقال متحدث باسم عائلته لـ"CNN" إن بويس "توفي في نومه بسبب نوبة أصابته نتيجة مرضه الذي كان يعالج من أجله".