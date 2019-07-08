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أرقام كارثية.. كشف حساب لاعبي منتخب مصر

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ارتفاع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال منتصف التعاملات

ارتفاع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي خلال منتصف التعاملات

المالية: أموال المعاشات معفية من الضرائب وخزانة الدولة أضمن لها

المالية: أموال المعاشات معفية من الضرائب وخزانة الدولة أضمن لها

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

غدا.. مصطفى كامل يتقدم بأوراق ترشحه نقيبا لـ"الموسيقين"

غدا.. مصطفى كامل يتقدم بأوراق ترشحه نقيبا لـ"الموسيقين"

"النواب" يعيد مشروع قانون الملكية الفكرية للجنة مشتركة للدراسة

"النواب" يعيد مشروع قانون الملكية الفكرية للجنة مشتركة للدراسة

ضبط 15 ألف لتر بنزين وسولار جمعت لبيعها بالأسعار الجديدة ببني سويف

ضبط 15 ألف لتر بنزين وسولار جمعت لبيعها بالأسعار الجديدة ببني سويف

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«راموس» فى إعلانات تنشيط السياحة: تعالوا الغردقة

«طيارو الديليفرى».. شباب يسابقون الريح «فوق الموتوسيكلات» بحثاً عن «الرزق الحلال»

«طيارو الديليفرى».. شباب يسابقون الريح «فوق الموتوسيكلات» بحثاً عن «الرزق الحلال»

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