قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس حزب الوفد، إن المرأة المصرية شاركت في العمل السياسي والعام منذ ثورة 1919، وقدمت شهيدات ومصابات.

وأضاف أبو شقة، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، عبر فضائية "الحياة"، أن المرأة نصف المجتمع، "وإذا كنا أمام إنصاف عددي، فالمفروض يمثلن في البرلمان بـ50% وليس 25% فقط".

واستطرد: أرى أن ما قمنا به لصالح المرأة، هو تمكين لمرحلة معينة، حتى تستطيع أن تقود، وتحقق نتيجة مرجوة.

وأعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مساء الثلاثاء، موافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور علي عبدالعال "إن إجمالي من صوَّتوا على التعديلات الدستورية 554 عضوا، حيث أعلن 531 نائبا موافقتهم، ورفض 22 عضوا، وامتنع عضو واحد عن التصويت".

وكان 155 نائبا بالبرلمان قد تقدموا في شهر فبراير الماضي بطلب لتعديل عدد من مواد الدستور، واستغرقت رحلة التعديل نحو 60 يوما، حرص فيها البرلمان على إجراء جلسات حوار مجتمعي مع جميع الأطياف، والمناقشة وصياغة المواد الدستورية في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.