قالت الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي لبوابة مصر الرقمية، إن بوابة مصر للعالم الرقمية (EG GATE)‬ التابعة لصندوق تحيا مصر، وقعت 45 عقدا مع شباب وفتيات من النوبة تابعين لـ10 جمعيات خيرية وذلك للترويج لمنتجاتهم الحرفية التراثية.

وأوضحت أن هذه العقود الجديدة جرى توقيعها خلال ملتقى للتشغيل تنظمه في عابدين جمعية "أدندان" الخيرية بالقاهرة، مضيفة أن ذلك يأتي استكمالا لجهود بوابة مصر الرقمية لإحياء الصناعات التراثية لأهل النوبة عبر الاستفادة من احدث آليات التسويق الإلكترونية التي توفرها بوابة مصر الرقمية www.eggate.com.

منصة إلكترونية للترويج لمنتجات التراث عبر بوابة مصر الرقمية

وتابعت أنه يجرى توفير منصة إلكترونية للترويج لمنتجاتهم من خلال بوابة مصر الرقمية التي تتوافر بها جميع خدمات شحن المنتجات لجميع دول العالم عبر شبكة من الشركاء من كبرى شركات الشحن العالمية، إلى جانب تسوية التعاملات المالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني لضمان حقوق المصدرين المصريين، وذلك بالتعاون مع كبرى المصارف والمؤسسات المالية العالمية.

وأشارت إلى أن الخدمات التي توفرها بوابة مصر الرقمية للشباب تشمل أيضا تصوير منتجاتهم بأحدث آليات التصوير الرقمي ثلاثي الأبعاد (‪VR‬)، إلى جانب خدمات الدعم الفني لصقل قدراتهم التصنيعية والتسويقية.

وأوضحت أنه جرى التعاقد مع 20 جمعية للترويج لمنتجات أكثر من 300 شاب وفتاة من النوبة وذلك خلال ملتقى نظمه منتدى شباب النوبة، الخميس الماضي، بالتعاون مع 7 جمعيات خيرية بأسوان ومركز مدينة نصر النوبة برئاسة العميد خالد عبداللطيف.