البرلمان يطالب بدعم "صنايعية مصر" لإحياء الحرف التراثية

طالب النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، مؤسسات الدولة بدعم مبادرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة "صنايعية مصر" للتدريب المهني، التي تعيد الحرف التقليدية والتراثية المصرية لدائرة الضوء، وتعمل على تأهيل جيل جديد من المبدعين في هذا المجال، وينفذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب في مركز الفسطاط للحرف التقليدية.

وأشاد شيمكو في بيان أصدره اليوم، بتصريحات وزيرة الثقافة التي أكدت فيها أنّ إطلاق المباردة يأتي انطلاقا من الدور الوطني الهادف لصون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة، وضمن الاستراتيجية الهادفة لتحقيق محاور التنمية المستدامة، وأنّ الحرف التقليدية والتراثية أحد مفردات التراث الثقافي، ومن الثوابت الراسخة في الذاكرة، وأنّ المجتمع المصري على مر العصور تميز بعشرات الأنواع من الحرف اليدوية التي توارثتها الأجيال.

وتهدف المبادرة لتنشئة أجيال جديدة من العاملين المهرة وبناء قاعدة إنتاجية في هذا المجال، لتصبح أساسا لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب، يتم استثمار إنتاجها في فتح آفاق تجارية عالمية مبتكرة، والترويج الخارجي لمصر سياحيا، إلى جانب نشر قيم الجمال بين أبناء الوطن.

وقال شيمكو إنّ نجاح المبادرة المهمة يتطلب مساندة ودعم من الجميع، مؤكدا أهمية الصناعات التي كانت توفر آلاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصري، فضلا عن إقبال السائحين من مختلف دول العالم على شرائها خلال زيارتهم لجميع المناطق والمحافظات السياحية والأثرية.

ومبادرة "صنايعية مصر" مشروع يهدف للتدريب على الحرف التقليدية والتراثية في مجالات "أعمال النحاس، الصدف، القشرة، الخيامية، الخزف، والحلي التراثية"، وتستهدف أبناء الوطن من سن 18 حتى 40 عاما، ويمنح المتدربين بها شهادة معتمدة بعد اجتياز فترة التدريب التي تصل مدتها إلى 8 أشهر، وتتم على مرحلتين، الأولى للمبتدئين والثانية لرفع كفاءة الحرفة، من خلال 52 ساعة دراسية شهريا، بينها 16 ساعة للدراسة النظرية، و36 ساعة للدراسة العملية والتطبيقية، على أنّ تضم كل دورة من 10 إلى 15 متدربا.