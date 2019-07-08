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أرقام كارثية.. كشف حساب لاعبي منتخب مصر

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بالأسماء.. رئيس قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل المكتب الفني للهيئة

بالأسماء.. رئيس قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل المكتب الفني للهيئة

ممثلو الوزارات المعنية يشيدون بمشروع قانون "العقوبات البديلة للغارمين"

ممثلو الوزارات المعنية يشيدون بمشروع قانون "العقوبات البديلة للغارمين"

"أمن الفيوم" يضبط سيارة محملة بـ2000 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر

"أمن الفيوم" يضبط سيارة محملة بـ2000 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر

"الصحة" تطلق حملة قومية للتطعيم ضد "الحصبة" قبل نهاية 2019

"الصحة" تطلق حملة قومية للتطعيم ضد "الحصبة" قبل نهاية 2019

الوطني الفلسطيني يثني على دبلوماسية رئيس البرلمان ونوابه

الوطني الفلسطيني يثني على دبلوماسية رئيس البرلمان ونوابه

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محافظ الدقهلية: مليون جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة للشباب

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«طيارو الديليفرى».. شباب يسابقون الريح «فوق الموتوسيكلات» بحثاً عن «الرزق الحلال»

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