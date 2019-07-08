أطلق مجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر الشريف، 5 قوافل توعوية إلى محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف والجيزة، للتواصل مع المواطنين في قرى ومراكز ومدن هذه المحافظات.

جاء ذلك في إطار اهتمام الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر وتوجيهاته بانتشار الوعاظ وتواجدهم بشكل مستمر بين الناس، وتستمر برامج تلك القوافل على مدار أسبوع.

وقال نظير محمد عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تلك القوافل التي يطلقها المجمع بشكل أسبوعي تمثل جانبًا مهمًا في عملية التوعية والحفاظ على وعي وعقول الناس والعمل على تحصينها من مخاطر الفكر المتطرف، وتلبية احتياجات الشباب والرد على أسئلتهم المتنوعة والتي ترتبط بمراحلهم العمرية المختلفة.

أضاف "عيّاد"، أن برنامج القوافل يُنفذ يوميًا على مدار أسبوع من خلال عقد مجموعة من اللقاءات المباشرة، وتستهدف تلك اللقاءات التركيز على سبل الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية، ومخاطبة الشباب بلغة تناسب أعمارهم واهتماماتهم، مما يسهم في توضيح القضايا الملتبسة في أذهانهم ويساعد على المواجهة الحاسمة لحملات التضليل، فضلًا عن أن تلك اللقاءات توجه مجموعة من الرسائل المهمة في كيفية استعادة الثقة في الذات وتحمل المسؤولية والاهتمام بتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم العملية، بالإضافة إلى تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن بعزيمة وإصرار من خلال الوعي بقيمة الوطن وبواجبات حماية ترابه والدفاع عن مقدساته.

وأوضح أن تلك اللقاءات تركز أيضًا على أهمية دور المرأة الحالي والمستقبلي لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية في بناء الوطن، والتحذير من الدعوات التي تهمش دور المرأة أو تقلل من مكانتها وقدرتها.